Demain nous appartient épisode 31 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La course contre la montre pour sauver Judith Delcourt continue, ce lundi, dans l’épisode 31 de Demain nous appartient. Bart Vallorta est peut-être la dernière chance d’avoir un donneur compatible. Encore faut-il le retrouver et qu’il accepte de passer les tests de compatibilité ? Le temps presse…

Bart Vallorta est au cœur des attentions des Vallorta et des Delcourt ! Côté Vallorta, la disparition de Bart inquiète la famille… et les fait réfléchir ! Flore Vallorta, affolée, décide d’accepter de signer la demande d’émancipation de son fils et de renouer contact avec ses beaux-parents. Seul le bonheur de Bart compte ! Chez les Delcourt, retrouver Bart devient vital ! Il est le seul donneur possiblement compatible avec Judith Delcourt, empoisonné à l'atrazine… Il est donc le seul à pouvoir la sauver !



L’enquête sur la contamination de Sète par l’atrazine avance. Karim Saeed et Lucie Salducci se penchent sur un nouveau suspect qui paraît avoir de bonnes raisons d’en vouloir à Léonard Vallorta. En parallèle, Anna Delcourt poursuit également ses investigations et arrive aux mêmes conclusions que la police. Victoire Lazzari se croyait débarrassée de Franck… mais c’était mal connaître l’homme, véritable pervers narcissique. Ce soir, Franck débarque à l’hôpital pendant sa garde et leur confrontation tourne au scandale. Comment vont réagir Bastien et Marianne ?

Demain nous appartient, ce soir à 19h20 sur TF1.