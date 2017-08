Demain nous appartient épisode 32 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

« C’est ma décision, pas la tienne ! » Bart Vallorta met les choses au clair avec sa mère, Flore Vallorta. Il lui reproche fermement de lui avoir caché la vérité sur l’état de santé de Judith Delcourt et sur le fait qu’il était possiblement le dernier recours pour sauver la jolie adolescente, bien trop jeune pour mourir ! Désormais, Bart est face à son destin : il choisit de passer les tests de compatibilité. Si les tests sont positifs, il devra prendre sa décision : choisir de léguer un rein à Judith ou la laisser à son triste sort. Un choix cornélien qui rythmera l’épisode de ce soir !

Anna Delcourt poursuit son enquête. L’objectif pour la journaliste est de découvrir qui est à l’origine de l’empoissonnement de Sète par l’atrazine, l’engrais dévastateur qui a cloué sa nièce à l’hôpital. La jeune reporter veut se rendre sur les terres des Vallorta et trouver des preuves de la contamination. Evidemment, le terrain est semé d’embûches et le danger guette... Victoire Lazzari, quant à elle, doit se remettre de sa rupture brutale et compliquée avec Franck. Elle peut compter sur Bastien, son plus fidèle soutient, même si ce dernier peut parfois se montrer maladroit. Le temps de la reconstruction risque d’être long et douloureux…

Demain nous appartient, ce soir à 19h20 sur TF1 !