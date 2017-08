Demain nous appartient épisode 34 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

« Ce sont les dernières heures de Judith ! » La phrase fait froid dans le dos, surtout quand c’est Chloé Delcourt qui la prononce au sujet de sa fille. Son état s’aggrave et l’infection de Bart Vallorta réduit à néant les espoirs de transplantation. Que faire dans ces cas-là, à part accompagner la jolie adolescente dans ces derniers instants… et espérer un miracle ? De leur côté, Karim Saeed et Lucie Salducci ont reçu l’autorisation de perquisitionner le mas Vallorta pour trouver des indices sur la culpabilité de Léonard et des siens dans la contamination de la ville à l’atrazine.



Mais le maire de Sète a pris ses précautions et fait en sorte que toutes les preuves disparaissent... Dans la famille Moreno, la colère foudroyante de Christelle va s’abattre sur Jessica et Dylan ! La mère de famille découvre la demande de crédit contractée par ses enfants pour rembourser les frais de l’organisation de leur fête… et ça ne lui fait pas plaisir du tout ! Une séquence déjà culte à ne louper sous aucun prétexte et qui apportera un peu de légèreté dans cet épisode 34 de Demain nous appartient, fort en émotions.

