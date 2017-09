Demain nous appartient épisode 36 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Malgré les risques encourus, Anna est heureuse d’avoir pu collaborer avec Karim et elle ne s’en cache pas. Même Lucie constate le rapprochement de ces deux-là ! Mais tandis qu’elle taquine son équipier au sujet de la jeune journaliste, Karim reçoit un mail de la part de son ex-compagne Lou… Du côté du Spoon, Gwenet Tristan se félicitent d’avoir pris Enzo comme livreur. Mais ce dernier a des sueurs froides, lorsqu’ils lui annoncent avoir découvert son secret : le « supplément graine de courge » ! Ils adorent cette idée, qui est un véritable succès !

Enzo peut alors respirer, car ses patrons n’ont vraiment rien compris à son trafic… mais pour combien de temps encore ? Ce n’est décidément pas non plus la journée de Léonard Vallorta ! Ses caves ont été vandalisées, la police le harcèle avec l’enquête sur la contamination de Sète à l’atrazine, et il lui faut désormais compter avec sa femme Elisabeth qui a une annonce importante à lui faire… Malgré tout, Léonard reste digne et fait face à l’adversité la tête haute ! Ce soir sonne aussi la rentrée des classes pour les adolescents de Sète. Et vous allez voir qu'à peine arrivé, Maxime se fera remarquer dans son établissement scolaire...

Demain nous appartient, ce soir à 19h20 sur TF1 !