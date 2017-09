Demain nous appartient épisode 38 – Ce qui vous attend ce soir

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Mathieu Vannier s’impose dans le bureau du Maire, pour s’excuser auprès de Flore et lui propose de quitter le domaine. Mais la nouvelle maire de Sète le prie de ne pas partir à cause d’elle. Le Mas Vallorta a besoin d’un homme comme lui, fiable. Elle lui avoue ensuite être attiré par lui, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. C’est pourquoi, ils devraient garder leurs distances…

La journée riche en émotions continue pour Flore ! Son fils Bart (incarné par Hector Langevin) lui annonce vouloir arrêter le lycée et la police la met sous pression au sujet de l’atrazine. Tiendra-t-elle le coup ? Anna Delcourt (Maud Baecker) est elle aussi tiraillée par ses sentiments. En effet, Karim Saeed (Samy Gharbi) occupe constamment son esprit… Quand elle le croise enfin, Anna alpague le policier et lui demande quel est le problème entre eux. Le policier, en plein divorce, ne veut pas risquer de perdre la garde de sa fille. Il va devoir faire un choix.

Au Spoon, Tristan (Mathieu Alexandre) prend Enzo (Léo Pochat) entre quatre yeux : il doit arrêter son trafic immédiatement ! Mais le livreur veut négocier, ils sont dans le rouge et son business peut leur constituer un réseau de clients fidèles, non ? Il propose donc de poursuivre encore trois semaines et il arrêtera ensuite… Et si Tristan disait oui ?

