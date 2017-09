Demain nous appartient épisode 40 – Ce qui vous attend ce soir

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Bilel contacte Lucie Salducci (Lorie Pester), qui le rejoint à l’hôpital. La lieutenant l’interroge mais il refuse de donner plus d’informations concernant les Vallorta et l’affaire de l’atrazine… En revanche, ce dernier s’explique, au sujet de son accident survenu au domaine : il ne pense pas que ce soit le hasard et il a même un suspect ! Selon lui, les problèmes de la famille Vallorta s’enchaînent depuis son arrivée. Il s’agit de Mathieu Vannier ! Bilel n’a malheureusement pas de preuves pour appuyer son intuition, mais il est sûr de lui : Mathieu Vannier à tenter de le tuer !

Une autre personne est à l’hôpital, Lou. La veille au soir, la jeune avocate a attenté à sa vie… Karim Saeed (Samy Gharbi) accourt à son chevet et lui promet de veiller sur elle. Ce tragique évènement, pourrait avoir de lourdes conséquences sur sa relation naissante avec la belle journaliste Anna Delcourt (incarnée à l’écran par Maud Baecker)…

En l’absence de Bilel, Mathieu Vannier continue de placer ses pions. Il est désormais dans les petits papiers de Léonard Vallorta (Patrick Rocca) et se rapproche encore de Flore (Anne Caillon) ! Elle se confie désormais à lui. La ressemblance de Mathieu avec son mari décédé la trouble au point qu’elle pourrait bien finir par retomber dans ses bras…

