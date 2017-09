Demain nous appartient épisode 43 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Flore Vallorta (Anne Caillon) est inquiète pour sa vie et celle de son fils, Bart (Hector Langevin). En effet, Mathieu Vanier a essayé de l’empoisonner, il pourrait très bien vouloir sans prendre à son fils !

Au Lycée Georges Sand, les ados font preuve d’une imagination débordante ! Principalement Dylan Moréno (Joaqim Fossi), suivi de sa sœur Jessica (Garance Taillet), qui ont tous deux la bonne idée de s’introduire dans la salle des professeurs. Dans un but bien précis évidemment ! Ils vandalisent le casier du professeur qu’ils détestent, celui de Madame Beltram… Dylan va même jusqu’à lui subtiliser un carnet qu’il semble être apparenté à une sorte de journal intime !

Lors de la tournés des patients, Bastien Laval (Joffrey Platel) et Victoire Lazzari (Solenne Herbert) s’occupent d’une jolie patiente post-crise d’asthme (guest : Joyce Jonathan). Cette dernière semble boire les paroles de Bastien et le dévore du regard ! Celui-ci joue le jeu et flirte avec elle sous les yeux de Victoire. La belle interne bout intérieurement, mais garde une certaine contenance face à la patiente. En revanche, une fois en salle de garde, elle fait un commentaire à Bastien, sur le ton de la rigolade. Ce qui dégénère vite en scène de ménage !





Pour en savoir plus rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.