Demain nous appartient épisode 44 – Ce qui vous attend ce soir

Par Chloe Manseau

La veille Mathieu Vannier a piégé Flore Vallorta (Anne Caillon) et a encore gagné des points avec Léonard (Patrick Rocca). Mais à forces de retourner sa veste, Mathieu se fait de plus en plus d’ennemies… Dans l’épisode 44 de Demain nous appartient, Elisabeth en veut, elle aussi, au quadragénaire !

Elisabeth Vallorta (Laure Killing) demande à sa belle-fille, si elle connaît les raisons du brusque revirement de son mari. Pourquoi Mathieu Vannier à la tête du Mas ?! Les deux femmes partagent leurs sentiments belliqueux envers cet homme. Puis Flore dévoile à Elisabeth qu’elle pense que Mathieu a tenté de l’empoisonner à l’atrazine… Malheureusement, elle n’a pas de preuves. Elisabeth lui rétorque que « les preuves, ça se trouve ou ça se fabrique » !

Anna Delcourt (Maud Beacker) passe interviewer Lucie Salducci (Lorie Pester), au sujet de Monsieur Mouniet, le coupable de l’intoxication sanitaire à l’atrazine. En partant, Karim Saeed (Samy Gharbi) la bouscule. Leurs regards se croisent et s’arrêtent un temps, plongé dans les yeux l’un de l’autre… Leur attraction est palpable ! Pourtant Anna s’enfuit presque à ce bref contact visuel. Karim passe ensuite chez elle. Il ne fait que penser à elle. Tout le temps. Et il veut la voir, même si c’est compliqué. Loin des regards d’autrui, ils succombent à la passion…

Au Spoon, Gwen (Sandrine Salyères) surprend Enzo entrain d’ajouter des boulettes de shit dans ses salades ! Sous le choc, elle raconte tout à Tristan (Mathieu Alexandre). Et au vu de sa réaction, la jeune femme comprend que son compagnon était déjà au courant du petit manège de leur livreur. Mais il ne lui a rien dit ! Elle lui tire alors les vers du nez, depuis combien de temps s’avait-il ?! Tristan étant peut résistant, avoue que cela fait 3 jours qu’il la laisse dans l’ignorance…

