Demain nous appartient épisode 45 – Ce qui vous attend ce soir

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Dans le clan Vallorta, plus que dans n’importe quelle famille, il faut toujours rester sur ses gardes ! Tandis que Mathieu Vannier (alias Rodolphe Courtois dans la vie) tente de voler de l’argent dans le coffre du salon Vallorta pour payer un inquiétant inconnu, Flore tente de comprendre pourquoi son corps est toujours contaminé par l’atrazine alors qu’elle est vigilante sur tout ce qu’elle ingurgite. Elle se méfie de son entourage et finit par mettre la main sur le coupable, qui n’est pas forcément celui qu’elle soupçonnait !

Jusqu’où les lycéens vont-ils aller pour provoquer Audrey ? La professeure de mathématiques voit rouge quand Dylan Moreno (interprété par Joaquim Fossi) la provoque en récitant des extraits de son carnet intime devant toute la classe.

Et Audrey n’est pas au bout de ses peines puisque Lucas décide de pirater. La situation devient de plus en plus explosive. Du côté du Spoon, Gwen découvre le petit commerce illégal d’Enzo et comprend à quel point Tristan et elle, risquent gros ! Elle réfléchit à une stratégie pour mettre fin à tout ce binz et Flore, Audrey, Gwen, les femmes de Demain nous appartient sont pendant cet épisode 45 et devront faire preuve de malice pour se sortir de situations périlleuses. Le rendez-vous est donné… On compte sur vous !



Avant l'épisode de ce soir, découvrez le résumé de l'épisode 14