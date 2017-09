Demain nous appartient épisode 46 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Coup de tonner au mas Vallorta ! Celui qu’on prenait pour un employé du domaine, Mathieu Vannier, est... le fils de Léonard. Karim Saeed (Samy Gharbi) et Lucie (Lorie Pester) vont découvrir que Mathieu n’est pas celui qu’il prétend être. En réalité, le fils de Léonard a échangé son identité avec son ancien codétenu, Mathieu Vannier, l’homme qui le fait chanter aujourd’hui. Comment va réagir Léonard face à ce passé qui resurgit brutalement ? Qui est vraiment ce nouveau fils ?

Au lycée Paul Valéry de Sète, les choses ne vont pas en s’améliorant entre Audrey Beltram et ses élèves. Des photos compromettantes, extraites du carnet intime de la professeure de maths, ont été publiées sur internet. Qui a bien pu faire cela ? La goutte de trop pour Audrey ?

A l’hôpital, un combat de coeur s’engage entre Victoire Lazzari (alias Solène Hébert) et Emma Trévise (Joyce Jonathan). Victoire se rend compte qu’Emma drague lourdement Bastien et cela n’est pas pour lui plaire. Elle est bien décidée à empêcher une éventuelle relation amoureuse entre le beau médecin et sa patiente. Quels stratagèmes va-t-elle pouvoir mettre en oeuvre pour arriver à ses fins ?





