Demain nous appartient épisode 47 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Léonard Vallorta est furieux ! Le patriarche trouve la lettre d’Ariane dans les affaires d’Elisabeth et comprend que sa femme a caché l’existence de Grégory, son fils illégitime, pour préserver l’héritage d’Eddy et de Fabrice. Du coup, Léonard réintègre Grégory au domaine et espère bien rattraper avec lui le temps perdu. Vexée par le comportement de son mari, Elisabeth Vallorta (interprétée par Laure Killing) cherche des failles juridiques pour faire sortir Eddy de son hôpital psychiatrique et préserver l’héritage des Vallorta. La lutte familiale prend un nouveau tournant dans l’épisode 47 de Demain nous appartient.

Du côté de l’enquête policière, Karime Saeed (Samy Garbi) et Lucie Salducci (Lorie Pester) poursuivent leur investigation pour découvrir qui est le véritable Mathieu Vannier qui menace Grégory de s’en prendre aux Vallorta pour obtenir leur argent. Le temps presse car le très sanguin Mathieu Vannier profère des menaces de plus en plus inquiétantes et montre qu’il est prêt à tout pour arriver à ses fins.

Au lycée Paul Valéry, la situation dérape lorsqu’Audrey Beltram gifle Dylan, suite à une énième provocation de l’impertinent lycéen. Christelle Moreno (interprétée par Ariane Séguillon) va trouver la professeure pour lui dire sa façon de penser. Audrey est anéantie. Jusqu’où sa descente aux enfers va-t-elle se poursuivre ?

À l’hôpital, Renaud ne comprend pas le comportement glacial de Marianne Delcourt depuis qu’ils ont couché ensemble. Victoire Lazzari (Solène Hébert), quant elle, met tout en oeuvre pour briser l’idylle naissante entre Emma et Bastien.





