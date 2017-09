Demain nous appartient épisode 48 – Ce qui vous attend ce soir

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode 48 de Demain nous appartient, un incroyable retournement de situation va avoir lieu : Elisabeth Vallorta, menacée de mort par Mathieu Vannier, va lui proposer un deal, qu’il va accepter. Les objectifs de la mère de famille ont changé et risquent d’en surprendre plus d’un !

Hier, Elisabeth Vallorta se retrouvait en bien mauvaise posture, à bout portant de Mathieu Vannier, qu’elle avait surpris en train de cambrioler le mas. D’abord menacé par le repris de justice, Elisabeth retourne la situation en lui proposant un contrat : la fabrication de faux passeports pour Eddy et elle, afin qu’Eddy puisse s’échapper de son asile et qu’en compagnie de sa mère, ils quittent la France. En effet, Eddy n’en peut plus d’être enfermé dans sa cellule de l’hôpital psychiatrique et commence à avoir des mots inquiétants. Face à son désespoir, sa mère a bien l’intention de tenter le tout pour le tout pour le sortir de là.



Y a-t-il encore une chance que la famille Saeed se reconstruise ? Lou aimerait que Karim regagne la chambre à coucher, mais Karim peine à feindre des sentiments pour elle. Les épreuves traversées par le couple ont semble-t-il eu raison de son amour. À moins que son éloignement soit lié à autre chose : les beaux yeux d’Anna Delcourt, par exemple ?



Face à toutes les tribulations de sa famille, Bart Vallorta prend son rôle d’héritier à coeur et passe beaucoup de temps à s’occuper du domaine de son grand-père. Un peu trop même ? Margot Robert lui fait remarquer qu’il la délaisse un peu. Bart consent à faire un effort, pour ne pas perdre son amoureuse. Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 pour découvrir un nouvel épisode inédit de Demain nous appartient !