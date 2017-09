Demain nous appartient épisode 49 – Ce qui vous attend ce soir

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L’évasion d’Eddy Vallorta (interprété par Loris Freeman) est au centre de l’épisode 49 de Demain nous appartient. Eddy et sa mère ont-ils réussi à fuir la France et s’offrir ainsi la possibilité de reconstruire leur vie à l’étranger ? Voici en quelques lignes ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir…

Les policiers avertissent la famille Vallorta qu’Eddy s’est échappé et qu’il a pris un vol pour Calcutta, en abandonnant sa mère Elisabeth à Sète. En réalité, Eddy n’a pas quitté la région : il s’agissait d’une manigance d’Elisabeth pour brouiller les pistes. La mère et le fils se sont donné rendez-vous plus tard dans la journée pour fuir à l’abris des regards. Malheureusement, Elisabeth a oublié un détail dans son plan d’action : son fils est toujours amoureux de Flore Vallorta . Entre amour et raison, quelle piste va-t-il suivre ?

Que fabrique Audrey Beltram ? Lucas - qui a mis un mouchard dans son ordinateur - continue d’espionner sa professeure de mathématiques et s’inquiète de son comportement de plus en plus étrange. Audrey semble traverser une phase très difficile et Lucas, de l’autre côté de son écran, se sent totalement impuissant. Pourtant, le fils de Sandrine et Laurence a le nez creux : un grand danger plane sur Audrey !

Ce coup-ci, entre Karim Saeed et Lou, la page semble bel et bien avoir été définitivement tournée. Lou réalise que Karim ne l’aime plus et, plutôt que de se battre contre l’inéluctable, elle préfère le libérer de son devoir conjugal pour emménager dans son propre appartement. Ce départ signe la fin de leur belle histoire ! Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 pour découvrir votre épisode inédit de Demain nous appartient !