Demain nous appartient épisode 50 – Ce qui vous attend ce soir !

Les policiers ont découvert que Mathieu Vannier avait embarqué pour Calcutta à la place d’Eddy Vallorta, qui rôde donc encore dans les parages. Ils mettent en garde Flore et Grégory : Eddy, jaloux, pourrait s’en prendre à eux. Elisabeth est paniquée : elle devait partir avec Eddy, mais son fils n’est pas venu au rendez-vous. Elle supplie flore de parler à Eddy, afin qu’il ne fasse pas de bêtises et qu’il se rende à la police. Léonard, de son côté, éprouve des remords : il n’a pas été un bon père pour Eddy, en cela il est partiellement responsable des malheurs de son fils. Il pense savoir où le trouver pour le raisonner. Effectivement, Léonard retrouve Eddy pour une explication de tous les dangers, à suivre ce soir dans le cinquantième épisode de Demain nous appartient.



Que se passe-t-il au lycée Paul Valéry ? Dylan Moreno est fou de joie en apprenant qu’Audrey Beltram est absente et que son cours est annulé. Lucas, quant à lui, est préoccupé : il n’a constaté aucun mouvement devant sa webcam depuis hier. Il décide de se rendre chez sa prof pour vérifier que tout va bien… Victoire Lazzari tente de se racheter auprès de Bastien de son comportement très limite envers Emma. Sandrine lui ouvre les yeux : elle est amoureuse de son collègue et devrait se déclarer. Victoire y songe… mais va-t-elle enfin se décider à passer à l’action ? Pour en savoir plus rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.