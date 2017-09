Demain nous appartient épisode 51 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Karim Saeed enquête sur le suicide d’Audrey Beltram, professeur de mathématiques retrouvée morte dans sa baignoire, les veines tranchées. La piste du harcèlement semble privilégiée. Pendant ce temps, au lycée, Sandrine Lazzari et Chloé Delcourt s’interrogent sur ce qui a pu passer par la tête de leur ancienne collègue et regrettent de ne rien avoir vu venir. Laurence Moiret, la juge d’instruction ouvre une enquête pour faire la lumière sur ce drame… Les ados du lycée continuent le mystérieux jeu de l’ange, Jessica Moreno met en garde ses camarades, en particulier son frère Dylan et Margot Robert . Mais ceux-ci choisissent de l’ignorer et multiplient les défis toujours plus dangereux. Dylan, qui ignore encore ce qui est arrivé à sa professeur se réjouit de son absence, ce qui pousse Lucas à régir violemment.

Après l’annonce du drame, Madame Paquin, psychologue scolaire interprétée par Delphine Chanéac, intervient dans la classe en état de choc. Parviendra-t-elle à réconforter les élèves ? Lucie Salducci, Victoire Lazarri et Gwen prennent du bon temps à la plage. Elles débâtent de la vie sentimentale très calme de Lucie, jusqu’à ce que Victoire prenne l’initiative de lui présenter un homme… Serait-ce le début d’une nouvelle histoire ?

