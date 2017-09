Demain nous appartient épisode 52 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, la juge Laurence Moiret est mise face à ses responsabilité et doit choisir entre son fils Lucas et l’enquête en cours. Du côté des ados, le jeu de l’ange se poursuit avec des défis de plus en plus dangereux. Quant à Marianne Delcourt, elle va découvrir que sa liaison avec un collègue ne passe pas inaperçu !