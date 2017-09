Demain nous appartient épisode 53 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Karim Saeed interroge Lucas Lazzari qui invente une histoire de devoir à rendre pour justifier l’oubli de son sac chez sa professeur le jour de sa mort. Karim et sa collaboratrice, Lucie Salducci demandent à la juge, Laurence Moiret de se dessaisir de l’affaire. Mais elle pourrait bien décider de rester sur l’enquête et même d’ordonner la libération de son fils !

Dylan Moreno s’explique avec la psychologue scolaire, Lili Paquin, au sujet de l’arrestation de Lucas. Mais son sentiment de culpabilité le trahi vite. Elle lui conseille indirectement de se livrer. De son côté, sa sœur, Jessica, s’inquiète de le voir continuer les défis que lui dicte le maître du jeu. Le dernier en date : aller se dénoncer au commissariat pour avoir harcelé sa professeure. Dylan va-t-il céder et risquer la prison pour un simple jeu ?

Bastien négocie pour confier à Victoire ses patients les plus pénibles et passer du bon temps avec sa nouvelle conquête. Lorsqu’elle discute avec Anna, Victoire avoue ne pas avoir la tête aux affaires de cœur. Elle se sent nulle depuis que Bastien a une nouvelle copine. Anna lui conseille de foncer. Victoire va tenter le tout pour le tout mais rien n’est gagné…

