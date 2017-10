Demain nous appartient épisode 56 – Ce qui vous attend ce soir

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, la juge Moiret demande à être dessaisie de l’enquête sur le meurtre d’Audrey Beltram et ordonne une perquisition à son propre domicile ; la relation entre Alex et Lucie devient caliente. Enfin, Maxime piège sa mère pour rester dans la course du jeu de l’ange.

Laurence Moiret est interrogée par Karim Saeed au sujet de la mort d’Audrey Beltram et de la relation adultère entre sa compagne et la victime. Elle demande à être dessaisie de l’enquête et ordonne une perquisition chez elle ! Sandrine est en colère. Elle se demande où va s’arrêter ce délire et nie toujours avoir eu une relation avec Beltram. Son fils, Arthur s’interroge sur la fidélité de sa mère. Les enquêteurs pourraient-ils finir par trouver des preuves contre les Lazzari ?

Alex continue à voir Lucie entre midi et deux. Honteux, il s’excuse de s’être endormi la dernière fois. Pour se faire pardonner, ils font l’amour à la payote. Lorsque Lucie se confie à Victoire au sujet de cette relation passionnée et des jeux de rôles qui pimentent leurs rencontres, Victoire semble bien jalouse…

Chloé Delcourt parle à son fils après avoir trouvé un préservatif dans sa poche de pantalon. L’ado joue la gêne quand sa mère lui propose de lui laisser la maison pour lui et sa copine. Mais Maxime à une révélation à faire à se mère. Elle ne va pas être déçue car il y a de quoi satisfaire sa curiosité !

Demain nous appartient, ce soir à 19h20 sur TF1 !