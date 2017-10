Demain nous appartient épisode 58 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Joaquim Dulac tourne de plus en plus autour de la famille Lazzari ; Alex et Lucie passent à la vitesse supérieure et pourrait entamer une relation à trois. Pour ce qui concerne Victoire, tiendrait-elle enfin sa victoire face à Emma ?

Sandrine Lazzari est inquiète et craint que l’amitié entre Lucas et l’inconnu qui l’a sauvé, Joaquim Dulac, ne vienne réveiller un passé douloureux. Laurence, qui ne se doute de rien est simplement soulagée que son fils soit enfin libre. Sandrine confronte Joaquim à la paillote. Il provoque Sandrine au sujet de ce qu’elle a pu raconter à sa famille au sujet des origines de Lucas. Parviendra-t-elle à cacher la terrible vérité à ses proches et à échapper au chantage de cet homme ?

Alex raconte à un ami sa relation très « intense » avec Lucie. Ce dernier lui montre un site pour acheter en ligne de quoi s’amuser entre adultes. Il lui préconise même de passer au stade supérieur : un plan à trois. Lucie et Alex se retrouvent au Spoon pour planifier leur prochains 5 à 7. Comment la jeune policière va-t-elle accueillir cette nouvelle proposition un peu particulière ?

Victoire Lazzari rencontre Emma et s’excuse pour sa blague déplacée avec le clown. Emma, jalouse, sent bien que Victoire tient trop à Bastien pour être juste une amie. Mais elle joue la carte de la sérénité et prétend ne pas s’en faire : leur amour c’est du solide ! Mais tandis que Bastien et Emma boivent un verre au Spoon, Victoire lui demande un service. Entre l’amour et l’amitié, il va devoir choisir…

