Demain nous appartient épisode 59 – Ce qui vous attend ce soir

Laurence Moiret et sa compagne Sandrine parlent de Joaquim. Laurence est heureuse et trouve normal que leurs fils, Lucas et Arthur, aient trouvé en lui un référent masculin. Sandrine pour sa part n’ose pas avouer la vérité sur l’identité et la dangerosité de cet homme manipulateur. Sandrine songe même à envoyer Lucas, un mois chez ses grands-parents pour l’éloigner de son père. Mais lorsque Laurence découvre le portrait-robot du rôdeur, elle commence à douter… Et si Sandrine avait raison de se méfier ?

De son côté le capitaine Karim Saeed interroge Joaquim Dulac sur le bateau qui lui sert de logement. Le suspect maintient son alibi qui ne tient qu’avec la complicité avec Lucas Lazzari. Karim, assuré de tenir le rôdeur des vidéos de surveillance, lui défend de quitter la ville. Au commissariat, Lucie repère une silhouette sur l’enregistrement vidéo pirate du logement d’Audrey Beltram. Ce pourrait bien être la preuve qui permettra d’identifier formellement le tueur, et pourquoi pas Joaquim ?

Chez les Moreno, Christelle est inquiète. Son mari, Sylvain, a changé de déodorant, c’est bien la preuve qu’il cherche à plaire à une autre femme. Jessica tente de la raisonner avant de proposer une solution à son père pour le disculper. Elle faisant semblant de savoir lire les cartes, elle pourrait faire en sorte de convaincre à sa mère… mais ce n’est pas gagné d’avance !

