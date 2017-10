Demain nous appartient épisode 60 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Laurence Moiret confronte Joaquim Dulac, le père biologique de son fils Lucas ; le capitaine Saeed et la lieutenant Salducci commencent à cerner le profil du tueur. Du côté du Spoon, Tristan réussit à imposer sa solution pour moins bosser… Enzo !

Joaquim Dulac et Lili Paquin se réveillent au lit sur le bateau de ce dernier. La psychologue s’est depuis peu laissée séduire par cet homme aussi mystérieux que manipulateur. Laurence Moiret les cueille au réveil et confronte Joaquim. Elle sait tout de son passé et de l’argent qu’il lui réclame à sa femme. La juge le menace de le faire tomber pour extorsion de fonds. Mais en jouant franc jeu, Laurence ne risque-t-elle pas de réveiller le désir de vengeance de Joaquim.

Au commissariat, Lucie et Karim ont retrouvé la trace de l’imprimeur qui a réalisé le logo de la veste appartenant à l’intrus repéré chez Audrey Beltram le jour de sa mort. Le symbolique de l’archange Saint Michel les met sur la piste d’un illuminé qui tue pour rendre la justice. L’étau se resserrerait-il sur le maître du jeu de l’ange ? Il est temps, car pour les ados un défi très dangereux se prépare…

Au Spoon, Tristan est sous l’eau. Gwen refuse toujours de réembaucher Enzo, mais Tristan lui force la main. Forcée d’accepter dans son bar celui qui a déjà trompé leur confiance, elle met Tristan en garde : à la première erreur Enzo dégage ! Le jeune serveur en fait trop, jouant de son charme il drague les clientes à tour de bras. Par certain qu’il reste sage bien longtemps…

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.