Demain nous appartient épisode 63 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Dans le nouvel épisode de Demain nous appartient diffusé ce soir à partir de 19h20, les téléspectateurs seront témoins d'un nouveau rebondissement de taille : quelqu'un a agressé le docteur Renaud Dumaz, le collègue et amant de Marianne Delcourt jouée par Luce Mouchel. Face à cette révélation, Sara Raynaud et Lucas Lazzari seront déstabilisés. Ils étaient présents lors de cette agression puisqu'ils ont déclenché au même moment toutes les alarmes des patients de l'hôpital.

Du côté de l'enquête pour retrouver l'assassin d'Audrey Beltram, Lucie Salducci et Karim Saeed avancent et trouvent de nouveaux indices. Derrière l'un des tableaux installés au domicile de la prof de mathématiques, Lucie a trouvé les symboles de l'Ange. Pas de doute : le jeu dangereux que jouent les élèves du lycée de Sète est bel et bien lié au meurtre.

Enfin, au cabinet, Christophe (incarné par Boris Terral) demande un petit service à Lou (Rani Bheemuck) : se débarrasser d’une pièce à conviction compromettante. Mais ce « service rendu » pourrait lui coûter cher, la jeune avocate risque d’être radiée du barreau. Au Spoon, elle se confie son désarroi à son amie Gwen (Sandrine Salyeres). Que va-t-elle choisir entre sa morale et la carrière de ses rêves ?

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.

Le symbole de l'Ange est la clé pour trouver l'assassin, regardez !