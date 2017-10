Demain nous appartient épisode 66 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Lily (Delphine Chanéac) a avoué être le master. Elle explique à la justice avoir créé le jeu pour aider les élèves à surmonter la mort de leur professeur, Audrey Beltram. Elle avoue avoir été dépassée par le tueur qui s’est emparé du jeu et l’a utilisé pour arriver à ses fins. Pour l’instant, Lily est innocenté. Mais des soupçons commencent à se former dans l’esprit de chacun. Le capitaine Saeed (incarné par Samy Gharbi) ordonne tout de même une perquisition et une vérification de son témoignage, Chloé (alias Ingrid Chauvin) pose des questions au rectorat. La mystérieuse Lily aurait-elle des choses à cacher ? Est-elle mêlée à ces drames ?







Lucas (Valentin Du Peuty) apprend à connaître Joaquim, son père biologique. L’adolescent est fasciné par ce père aventurier et libre. Il se confie sur ses sentiments pour Sarah (Camille Genau) et son manque de confiance avec les filles et lui demande conseils. Joaquim, heureux de cette complicité père/fils tient à lui remonter le moral. Il l’invite à une sortie entre hommes. Lucas est heureux de ce rapprochement et de cette complicité naissante. Ce qui est loin d’être du goût de Sandrine. Joaquim est source de conflits et de tensions entre la mère et le fils. Saura-t-il être à la hauteur de son nouveau rôle de père ?





Bilel (Atmen Kélif), qui pense que Soraya (Kenza Saïb-Couton) séparée de Nicolas, avoue à sa fille avoir surpris Nicolas avec une autre fille au Spoon. Leïla empresse Soraya à dire la vérité à son père : elle n’est pas séparée de Nicolas, mais visiblement la trompe pour de vrai ! Elle confronte Nicolas qui la détrompe ; il était avec sa cousine. Son père se fait des films. Mais Soraya se rendra-t-elle compte qu’il tente de l’embobiner ?







Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.





A regarder : Le résumé de l'épisode 65