Demain nous appartient épisode 67 – Ce qui vous attend ce soir

Ce soir dans Demain nous appartient, les enquêteurs et Chloé Delcourt font des découvertes sur Marcus Lelong, l’assistant de Lili Paquin ; Bastien découvre quel piège lui a tendu Emma. Quant à Lou, elle réserve une bien drôle de surprise à ses amis du Spoon…

Lili Paquin (incarnée par Delphine Chanéac) est à hôpital en présence de Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin). Ensemble, elles témoignent de l’agression auprès de Karim (Samy Gharbi) : l’agresseur était un homme blanc, jeune et athlétique. Inquiet, Marcus, l’assistant de Lili (incarné par Jérémy Charbonnel), se précipite à son chevet. A la mairie, Chloé ne tarde pas à faire part à Flore de ses recherches sur Marcus. Il pourrait bien être plus intelligent et dangereux qu’il ne le laisse croire…





A l’hôpital, Bastien (Joffrey Platel) ausculte un patient qui lui fait du charme. Bastien se montre déstabilisé et refuse ses avances. L’homme ironise, de toute façon il l’a déjà vu nu dans la salle d’attente de l’hôpital où des photos de lui ont été accrochées. Bastien arrache tout au plus vite sous l’œil amusé de Victoire (Solène Hébert). Mais sa supérieure, Marianne Delcourt (Luce Mouchel dans la vie) a une très mauvaise nouvelle à lui annoncer. Une accusation qui pourrait bien mettre fin à sa carrière de médecin…





Lou (Rani Bheemuck) négocie avec Gwen (Sandrine Salyeres) pour lui laisser Nina quelques jours. Avec son nouveau boulot au cabinet d’avocat, elle n’a plus le temps de s’en occuper. Tristan (Alexandre Matthieu) découvre l’enfant et croit à un bébé abandonné… Lorsqu’il apprend la vérité, il s’emporte : ils n’avaient pas besoin de ça ! Pourtant, Enzo se prend au jeu et aida à changer la petite. Aurait-il lui-même changé ?





