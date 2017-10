Demain nous appartient épisode 68 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Chloé se retrouve entre les griffes du tueur ; Lucas et Sarah reprennent le jeu de l’ange, du moins c’est ce qu’ils pensent… Pendant ce temps, les Moreno s’inquiètent de l’attitude de Jessica qui prétend avoir volé de l’argent au Spoon.

Le capitaine Karim Saeed (Samy Gharbi) interroge Lili Paquin (Delphine Chanéac) au sujet de son assistant. Elle avoue que Marcus était son premier patient, un autiste Asperger. Mais le jeune semble avoir une autre face à sa personnalité, plus sombre... Et d’après le collier retrouvé au centre, il pourrait bien avoir fait une nouvelle victime ! Lorsque Maxime (Clément Rémiens) retrouve Margot au lycée, les ados découvrent que la propriétaire du collier, et la prochaine victime de Marcus, n’est autre que Chloé Delcourt !







Au lycée, Lucas (Valentin Du Peuty) et Sarah (alias Camille Genau) reçoivent tous les deux un texto du master. Lucas refuse de se conformer à ses nouvelles instructions, mais Sarah insiste et parvient à le faire craquer malgré la mise en garde de Bart, qui lui explique qu’elle a une mauvaise influence sur Lucas. Les ados se rendent sur le lieu du nouveau et défi : le cimetière de la mer ! Portée par l’adrénaline Sarah embrasse enfin Lucas, un moment de pur bonheur pour le jeune homme, mais déjà une silhouette menaçante les observe…





Chez les Moreno, Christelle (Ariane Séguillon) et Sylvain (Arnaud Henriet) confrontent Jessica (Garance Teillet) au sujet de sa combine et cherchent à savoir où elle a trouvé l’argent pour acheter les boucles d’oreilles de sa mère. Jessica, agacée, avoue avoir volé l’argent au Spoon. Sylvain vient s’excuser platement auprès de Tristan (Alexandre Matthieu) qui a une réaction à laquelle il ne s’attendait pas !





