Demain nous appartient épisode 69 – Ce qui vous attend ce soir

Ce soir dans Demain nous appartient, Chloé (Ingrid Chauvin), creuse sa propre tombe sous la menace de Marcus (Jérémy Charbonnel). Elle tente de le provoquer mais il menace ses enfants. Au commissariat, le duo d’enquêteurs, interroge Lili (incarnée par Delphine Chanéac) qui refuse toujours de croire en la culpabilité de son protégé.





Laurence Moiret (Charlotte Valandrey) passe un savon à Joaquim (interprété par Yannick Soulier) qui s’est comporté de manière inconsciente en organisant un faux jeu de l’ange. Même si son fils, Lucas, (Valentin Du Peuty) est plutôt amusé et le remercie pour cette aventure qui lui a permis d’embrasser Sarah. Au lycée, les deux ados s’affichent ouvertement enssemble. Lorsque Laurence en parle à Sandrine (Juliette Tresanini) du comportement de son ex-compagnon, celle-ci s’emporte. Elles vont devoir garder Joaquim à l’œil. Mais entre la confiance et la surveillance permanente, elles vont devoir choisir… et ça risque de ne pas plaire à Sandrine !





Au Spoon, Tristan (Matthieu Alexandre) et Gwen (interprétée par Sandrine Salyeres) sont sous l’eau à cause de la présence de petite Nina dont leur amie Lou leur a confié la garde. Tristan, de mauvaise humeur s’emporte contre Gwen. Lorsque Bastien débarque, Tristan se confie : il a préparé une surprise pour Gwen… un voyage bien mérité à Barcelone. Pourtant il s’apprête à faire une découverte qui va bouleverser ses plans !





