Demain nous appartient épisode 70 – Ce qui vous attend ce soir

Ce soir dans Demain nous appartient, les enquêteurs soupçonnent le piège tendu par Marcus ; Chloé tente de prouver qu’elle n’est pas en train de devenir folle et s’entête à retrouver son agresseur. Enfin, Soraya fait une rencontre dont elle se serait bien passée juste avant l’entretien pour son stage.

Le capitaine Karim Saeed (Samy Gharbi) et sa collègue Lucie Salducci (Lorie Pester) reçoivent la confirmation que la voiture brûlée et accidentée ressemble bien à celle de Marcus Lelong (incarné à l’écran par Jérémy Charbonnel). Mais Karim soupçonne un leurre. Marcus est un joueur d’échec et pourrait bien avoir quelques coups d’avance…





Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) est toujours en état de choc après son enlèvement. Elle se confie à son amie et collègue Sandrine (Juliette Tresanini) : elle fait des rêves où Marcus l’enterre. Elle ne croit pas que le jeune homme soit mort. Chloé serait-elle en plein délire ?





Soraya Beddiar (Kenza Saïb-Couton) se prépare à un entretien pour tenter de décrocher un stage dans le cabinet d’avocat où travaille Lou. Son père, Bilel (Atmen Kélif) la rassure : tout ira pour le mieux. Mais à quelques minutes de sa rencontre avec le recruteur, elle tombe sur Nicolas qui lui a vraisemblablement grillé la priorité. Pourrait-elle passer à côté de sa chance à cause de ce nouveau coup bas ?





