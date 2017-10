Demain nous appartient épisode 71 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Alex et Chloé décident de faire la lumière sur le passé de Marcus Lelong et de retrouver sa trace. Sandrine tente d’éloigner son fils Lucas de la zone d’influence de son père. Enfin, chez les Moreno, Dylan est forcé de se mettre au régime sans écrans…

Alex et Chloé Delcourt apprennent par les enquêteurs que Marcus Lelong est en vie. Le corps retrouvé dans la voiture n'était pas le sien, mais bel et bien celui d’un SDF. Au lieu d’attendre qu’il fasse une erreur pour le piéger, le couple se met sur la piste du passé de Marcus et cherche à en savoir plus sur la mort de ses parents dans un accident de bateau. Ils entrent par effraction dans la maison déserte de la famille Lelong. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises…



Chez les Lazzari, Lucas et Arthur sont sous tension et ne veulent pas partir en vacances à Bruxelles avec leurs mères. Laurence soupçonne Sandrine de vouloir simplement éloigner son fils de son père, Joaquim. Elle est bien loin de se douter que c’est en réalité la meilleure chose à faire, car Lili prépare sa vengeance et Lucas pourrait bien être en danger…

Chez les Moreno, Dylan se plaint auprès de ses parents, qui ont décidé de lui imposer un stage de « digital détox » pour le punir d’avoir participé au jeu de l’ange. Privé de téléphone, de console et de télévision, pas sûr que l’ado survive très longtemps dans ces conditions extrêmes. Malgré ses tentatives de négociation, il est bien décidé à faire reculer sa mère. Heureusement, Dylan trouve vite une solution, mais elle n’est pas du goût de tout le monde…

Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1 pour un nouvel épisode de Demain nous appartient !