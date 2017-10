Demain nous appartient épisode 72 – Ce qui vous attend ce soir

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lili est interrogée par Karim et Lucie. Les enquêteurs tentent de découvrir qui est la troisième cible de Marcus. Lili joue la comédie et s’inquiète pour sa propre sécurité. Ils lui montrent la photo d’un jeune garçon, elle nie le reconnaitre. Chloé ne tardera pas à reconnaître un indice important sur le t-shirt du jeune homme, le logo du club de basket du lycée. La clé du mystère n’est plus si loin…



Joaquim tente de convaincre Sandrine et Laurence qu’il peut emmener son fils Lucas avec Lili à la montagne. Sandrine refuse mais Laurence dit qu’elle va y réfléchir. Lili continue de cacher son jeu aux yeux de tous et cherche à accélérer leur départ. Laurence et Sandrine finiront-elles par se mettre d’accord, et prendront-elles la bonne décision ?

Au Spoon, Soraya demande à Lou des nouvelles au sujet de son stage. Celle-ci lui précise que Christophe n’a pas encore pris sa décision : il hésite entre elle et Nicolas, qui a plus d’expérience. Va-t-elle réussir à décrocher le stage de ses rêves ?

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.