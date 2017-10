Demain nous appartient épisode 73 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Karim et Lucie interrogent Marcus au commissariat. Il avoue tout mais ne trahit pas Lili et demande à la voir. Les enquêteurs tentent de lui faire dire qu’elle est sa complice. De leur côté, Sandrine et Chloé, recherchent dans les archives des photos de classe et découvrent l’identité de l’ado dont la photo a été extraite de l’ordinateur de Marcus : un certain Jérémy Santalivo. Laurence Moiret à déjà eu à faire à lui…

A l’hôpital, Bastien reçoit une visite surprenante : sa mère qui vient le voir pour trois jours ! Elle s’incruste chez lui et insiste pour rencontrer la jeune femme qui partage sa vie et dont il lui parle tant. Elle semble pressée de devenir grand-mère. Bastien va devoir trouver une solution et vite ! Soraya Beddiar rend visite à sa mère à l’hôpital quand Rémy, le nouveau stagiaire de cette dernière, lui fait du charme. Sa mère les surprend et les forcent à jouer la comédie… Quand Rémy s’excuse d’avoir menti à sa supérieure, Leïla le met en garde : il doit rester professionnel s’il veut vraiment devenir infirmier… et ce n’est pas gagné !

