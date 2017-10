Demain nous appartient épisode 74 – Ce qui vous attend ce soir

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Sandrine (incarnée par Juliette Tresanini) se précipite sur le bateau de Joaquim pour tenter de retrouver son fils, mais il est trop tard. Lili Paquin (Delphine Chanéac) est déjà partie avec Lucas (Valentin Du Peuty) et Sara (Camille Geneau) et les enquêteurs ont perdu sa trace. Personne ne peut plus mettre en garde les ados sur les terribles intentions de Lili. Tandis qu’ils s’enfoncent dans la nature, Lili verse un mystérieux produit dans leur gourde et les convainc de faire un dernier défi…







Au commissariat, Karim Saeed (Samy Gharbi) et Lucie Salducci (Lorie Pester) tentent de faire craquer Marcus Lelong en insistant sur la facilité avec laquelle Lili l’a trahi et livré à la police. La juge Moiret (Charlotte Valandrey) s’attend à être la nouvelle cible de la vengeance de Lili, pour avoir condamné le fils à la prison des années auparavant. Mais comprendra-t-elle à temps que la véritable cible est Lucas, son propre fils…



A l’hôpital, Marianne (Luce Mouchel) reçoit Tiphaine, une ancienne interne, à qui elle propose de remplacer provisoirement le docteur Dumaz. Pour la convaincre Marianne, lui demande d’assurer le suivi de sa petit fille Judith. Tiphaine refuse, elle est bien à Marseille. Mais après réflexion elle décide finalement d’accepter cette offre par amitié, mais est-ce vraiment la seule raison ?



