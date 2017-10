Demain nous appartient épisode 75 – Ce qui vous attend ce soir

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Laurence Moiret tente de sauver son fils des griffes de Lili ; Marcus d’enfonce dans le déni et Gwen doit apprendre à respecter la douleur de celui qu’elle a trompé…

Lili Paquin (incarnée par Delphine Chanéac) menace ouvertement les ados, elle demande à Lucas de sauter dans le vide pour sauver Sara. Elle leur raconte le passé tragique de son fils. Lucas se sacrifiera-t-il pour sauver sa copine ? Laurence, Sandrine et Lucie Salducci (Lorie Pester) arrivent à temps pour arrêter l’ado avant le saut fatal mais Laurence tente de négocier et offre sa vie à Lili en échange de celle de son fils...





Marcus Lelong, toujours prisonnier au commissariat, s’enferme dans le déni et refuse toujours de reconnaitre que LiIi l’a trahi. Dans un accès de colère, il promet de finir l’œuvre de sa complice et mentor : tuer Laurence Moiret (Charlotte Valandrey). Karim (Samy Gharbi) lui annonce qu’il sera incarcéré et restera à l’ombre pendant un long moment.





Au Spoon, Gwen (Sandrine Salyeres) et Tristan (Mathieu Alexandre) sont en froid depuis qu’il l’a trouvée dans les bras de leur employé, Enzo. Il lui avoue qu’il ne veut plus en parler, tant cette trahison l’a blessé. Gwen se confie à son amie Lou (Rani Bheemuck) qui lui fait comprendre qu’elle n’est pas la seule coupable mais qu’elle doit écouter la douleur de Tristan. Gwen acceptera-t-elle de laisser à Tristan la distance nécessaire ?





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.





En attendant l'épisode de ce soir, découvrez le résumé de l'épisode 74 :