Demain nous appartient épisode 82 – Ce qui vous attend ce soir

Chloé (Ingrid Chauvin) et sa sœur, Anna (Maud Baecker), font la tournée des sites internet pour trouver l’origine des bijoux volés et découvrent qu’ils proviennent bien d’un cambriolage. Chloé convainc Joaquim de l’aider à visionner les bandes de vidéo-surveillance de la marina. Lorsqu’il reconnait un homme, Chloé propose de l’appâter avec les bijoux volés, dans l’espoir de prouver qu’il est bien le complice de Patrick Giordano et qu’il sait où se trouve Alex. Mais cette stratégie pourrait bien se révéler risquée…





A l’hôpital, Tiphaine (Camille Bardery) passe voir Marianne Delcourt (Luce Mouchel) dans son bureau. Cette dernière se confie et explique qu’elle est dans une relation compliquée avec sa fille, qu’elle ne sait plus comment aider. Tiphaine cherche à dédramatiser et réconforte Marianne. Pourtant, quelques heures plus tard, alors que Tiphaine et Victoire (Solène Hébert) échangent au sujet de Marianne, la nouvelle recrue trouve que leur chef devrait prendre ses distances avec la direction du service. Difficile de savoir ce que pense vraiment Tiphaine et surtout ce qu’elle cherche…





Soraya (Kenza Saib-Couton) boit un verre avec Rémy (Liam Baty) au Spoon. Elle s’amuse du fait qu’il ait demandé à sa mère, Leila, le droit de la voir en privé. C’est d’ailleurs Leila (Samira Lachhab) qui a plaidé en faveur de son jeune élève infirmier. Soraya et Rémy se racontent l’un l’autre. Rémy est doué d’une grande capacité d’écoute mais quand c’est à lui de se livrer, il est beaucoup moins à l’aise. Soraya sera-t-elle conquise par ce premier rendez-vous ?







