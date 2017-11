Demain nous appartient épisode 83 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Chloé Delcourt (incarnée par Ingrid Chauvon) retrouve l’homme qu’elle aimait et qui l’a trahie. Jessica développe le nouveau business qu’elle a créé autour de sa sœur de Betty. Tiphaine tente de s’imposer dans le service et de déstabiliser sa chef, Marianne Delcourt.

Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) confronte son ancien amant, Martin Constant (Franck Monsigny) qu’elle vient de retrouver vivant ! Il tente de lui expliquer pourquoi il lui a menti quand il est attaqué par l’homme avec qui elle avait rendez-vous. Ce dernier les tient en joue tandis qu’elle l’interroge au sujet de Patrick. A la faveur d’un instant d’inattention, Chloé parvient à reprendre le dessus et contacte les enquêteurs. Martin raconte bientôt la vérité à Chloé : il faisait partie de la DGSE en infiltration, il a dû se faire passer pour mort. Maintenant il est en poste à Sète comme « simple flic ». Chloé acceptera-t-elle ces excuses ?





Au lycée, Jessica Moreno (Garance Teillet), continue le trafic de devoirs avec sa sœur Betty (Lou Jean). Jessica s’est même arrangée pour lui dégager du temps en signant une fausse dispense de sport. Margot Robert (alias Marysole Fertard), nouvelle cliente, prend même un forfait ! Avec tout ce travail, Betty est sous pression, d’autant que sa sœur lui donne moins de la moitié de l’argent. Jessica invente une excuse des plus convaincantes pour justifier ce partage inégal !





A l’hôpital Saint-Clair, Tiphaine (Camille Bardery) demande plus d’analyses sur le cas de Judith, malgré le fait que Marianne (Luce Mouchel) ne soit pas de cet avis. Marianne se braque et la recadre. La riposte ne tarde pas : en plein brief, devant tout le monde, Tiphaine insiste et humilie Marianne. La guerre est ouverte. Marianne va-t-elle se laisser faire ou agir pour couper net les élans de Tiphaine qui semble vouloir sa place ?





