Demain nous appartient épisode 91 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Tiphaine Valski (jouée par Camille Bardery à l’écran) a-t-elle eu raison d’Alexandre ? Ce soir dans Demain nous appartient, la doctoresse tente de suicider et de s’endormir à jamais aux côtés de l’amour de sa vie. De son côté, Jessica a eu un coup de cœur pour un lycéen de la haute bourgeoisie, tandis que Joachim hésite à accepter un emploi au cabinet Guyot…

Alex est-il mort ? Vendredi soir dernier, nous avons laissé Alexandre Bertrand (Alias Alexandre Brasseur) dans une situation dramatique, aux mains de Tiphaine. La doctoresse folle lui a injecté un produit qui devait l’endormir à jamais. Ce soir, à son tour, elle va s’injecter le même poisson pour « vivre leur amour dans un autre monde » … Inquiétant ! De son côté, Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin à l’écran) et Martin ne lâchent pas le morceau et mettent tout en œuvre pour retrouver la trace d’Alex et de son charmant bourreau. La police est aussi sur le coup, consciente que le temps urge si elle ne veut pas que la disparition d’Alex ne se transforme en tragédie. Ensemble, trouveront-ils la planque de Tiphaine à temps ? Réponse ce soir dans le 91ème épisode de Demain nous appartient…







L’amour n’a pas de prix ! Enfin si, pour Jessica Moreno (jouée par Garance Teillet) il en a un : celui du compte en banque de Baptiste Bellanger, un séduisant lycéen venant d’une famille de la haute société sétoise. La jumelle Moreno tombe sous son charme et se met en quête de conquérir le cœur du jeune homme, malgré leur différence de classe sociale. Un pari perdu d’avance ?





Joachim Dulac (Yannick Soulier à l’écran) va-t-il se sédentariser à Sète, auprès de son fils ? En tout cas, une belle opportunité professionnelle s’offre à lui puisque Lou lui propose de rejoindre son cabinet d’avocats en tant que « détective privé ». Mais Joachim n’est pas du genre à se laisser enfermer dans des cases ! Va-t-il accepter malgré tout la proposition de Lou ?





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.