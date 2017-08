Demain nous appartient - La famille Beddiar, plus que jamais au cœur de l'intrigue...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La famille Beddiar est une famille unie et très soudée. Bilel Beddiar est salarié au vignoble des Vallorta. Il est marié à Leila. Ensemble ils ont 3 enfants : Noor, Soraya et Lyès décédé. Noor Beddiar est lycéenne. De son côté Soraya est étudiante en comptabilité et en parallèle, elle travaille comme serveuse au Spoon. Enfin, il y a Yasmine Beddiar, la nièce de Bilel et la cousine des enfants. Elle est étudiante sur Paris. Le destin de cette famille prend un nouveau souffle lorsqu'ils apprennent la mort de Lyes...

Lyes Beddiar : première victime de Sète

Qui a tué Lyes Beddiar ? Telle est la question posée lors du pilote de Demain nous appartient. Alors que les habitant de Sète vaquent à leurs occupations, deux bateaux rentrent en collision et une énorme explosion retentit sur le port. Apeurés, terrifiés, chacun tente de comprendre ce qu'il s’est passé. Tout le monde semble sain et sauf, mais Chloé a bien du mal à retrouver la trace de son fils. Finalement, un corps est retrouvé : il s’agit du meilleur ami de son fils, Lyes. Dès lors, la famille Beddiar plonge en plein cauchemar. Des questions restent sans réponse. Pourquoi lui ? Que faisait-il sur le bateau ce soir-là ?

Les Beddiar perdent leur petit-fils



La suite de l'enquête va permettre à la famille Beddiar d'obtenir des réponses. Mais sont-elles suffisantes ? Par la suite, les proches apprennent que Lyes Beddiar entretenait une relation avec Anna Delcourt. D'ailleurs, la sœur de Chloé, qui était elle-aussi présente sur le bateau lors de l'explosion, attendait un enfant. En apprenant la nouvelle, la famille de Lyes était folle de joie. "Ce bébé est la seule trace de Lyes que nous pouvons avoir", déclarait Leila en apprenant la nouvelle. Malheureusement, les réjouissances seront de courte durée. En effet, la sœur de Chloé perdra le bébé quelques jours plus tard d'une fausse couche. Une information particulièrement difficile à annoncer pour la mère du défunt, médecin à l’hôpital de Sète.

Lyes et Leila, plus unis que jamais

Les Beddiar sont effondrés. Alors, pour surmonter le chagrin, ils se remémorent des moments heureux de la vie de leur fils. Bon vivant, toujours prêt à faire des blagues, le jeune homme est perçu dans la famille comme quelqu'un de généreux, droit, toujours prêt à s'amuser et rendre service. C'est d'ailleurs l'avis partagé par ses amis, Bart et Maxime, mais aussi sa sœur, Soraya. Quelques jours après la mort de son frère, elle organise un hommage à la plage avec les amis proches du défunt, dont Sarah, la petite amie de ce dernier... Attristée, elle n'exprime pas clairement sa tristesse. Les épisodes révéleront qu'en réalité, son petit-copain la trompait depuis des mois avec une autre. Prête à tourner la page, elle commence à fréquenter Yasmine Beddiar.

Leila affronte "l’assassin" de son fils

Récemment, Leila a appris qu'Eddy Vallorta est responsable de l'explosion de deux bateaux, entraînant la mort de Lyes Beddiar. Alors pour faire le deuil de son fils une bonne fois pour toutes, cette dernière décide d'aller le voir dans sa cellule de prison. Aucun dialogue n'est possible entre les deux protagonistes. La femme de Bilel veut simplement regarder le meurtrier dans les yeux.

Bilel Beddiar a-t-il tiré sur Léonard Vallorta ?

Bilel Beddiar est au cœur des intrigues. La raison ? Ce dernier est suspecté d'avoir tiré sur Leonard Vallorta. Alors qu'il se trouvait dans ses vignes, une personne lui a tiré dans le dos. Tout laisse à croire que le père de Lyes est derrière ce crime. Pour Karim, le père de famille a toutes les raisons de vouloir le tuer. Il faut dire qu'en apprenant qu'Eddy avait tué son fils, le vigneron a vu rouge. S'il clame son innocence, la police a du mal à le croire... Alors, a-t-il tiré sur Leonard ?