Demain nous appartient - La famille, le pilier de Chloé Delcourt...

Dans la famille Delcourt, il y a Marianne. Chef de service de médecine générale à l’hôpital de Sète, c'est la mère de Chloé et Anna. Chloé est prof de SVT, en instance de divorce avec Alex Bertrand. Ensemble, ils sont parents de deux enfants, Judith et Maxime. Entre la mère et les deux filles, les relations sont compliquées, Marianne étant une femme distante avec ses enfants, mais pas ses petits-enfants. Les relations entre Chloé et Marianne vont un peu plus se dégrader lorsqu’Anna réapparaît, alors qu’elle est portée disparue depuis quinze ans. Ancienne adolescente rebelle, elle est pacsée avec Martin Constant, militaire et ancien légionnaire de 42 ans. Quand elle est retrouvée sur la plage, la jeune femme de 35 ans a perdu la mémoire. C’est Bastien Laval, chef de clinique à l’hôpital de Sète, qui va l’aider à recoller les morceaux.



Judith en danger...

En ce moment, la famille Delcourt est au cœur de l'intrigue. Après un passage à vide pour Maxime, soupçonné d'être complice de la double explosion survenue à Sète, c'est au tour de Judith d'inquiéter sa famille. Alors qu'elle discute avec son frère, la fillete a mal au ventre. Transportée à l’hôpital, Judith est soignée en urgence. Mais les médecins ne savent pas vraiment de quoi la jeune femme souffre. Selon un premier bilan, Marianne, la grand-mère de Judith et également médecin se veut rassurante et pense tout de suite à une intoxication alimentaire. En réalité, la jeune fille est bien plus malade que cela... La jeune fille a ingéré un poison qui lui détruit les reins. La seule solution reste la greffe. Malheureusement, aucun membre du clan Delcourt n'est compatible. Les derniers espoirs se tournent alors vers Bart, le seul à ne pas avoir été testé...

Chloé et Anna : sœurs coûte que coûte

En disparaissant 15 ans auparavant, Chloé ne s'attendait pas à ce que les relations avec sa sœur se passent sous les meilleurs auspices. Retrouvée échouée au bord de l'eau, la jeune femme est prise en charge par Martin et sa sœur. Amnésique et affaiblie, elle reprend petit à petit du poil de la bête grâce aux séances d'hypnoses avec le docteur Laval. Elle se souvient de sa vie passée, de son bébé, de son vrai fils et de sa vie. Martin Constant avec qui la jeune femme entretenait une relation ne la laisse pas tomber.

Mais, face aux réticences de cette dernière, ce dernier se réfugie vers Chloé. Les deux protagonistes vont entretenir une relation pendant quelques jours, avant que l'homme ne se fasse tirer dessus par Eddy Vallorta. Blessée par cette liaison secrète, Anna pardonne par amour pour sa sœur. Maintenant que Judith est au plus mal, Anna veut être au chevet de sa famille. Pis encore, elle compte enquêter sur la prolifération de la bactérie qui détruit les reins de sa nièce... Une personne est déjà morte, chaque minute est comptée !

