Demain nous appartient - La famille Vallorta dans la tourmente...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La famille Vallorta est très respectée dans la région. Famille de notables de Sète, le clan Vallorta est composé de Léonard et Elisabeth. Léonard est le maire de la ville de Sète depuis plus de trente ans. Homme de pouvoir, c'est aussi un mari volage qui a tendance à multiplier les infidélités. Ils sont parents de deux enfants : Eddy et Fabrice. Ce dernier est tragiquement décédé, ce qui a provoqué une grosse crise dans la famille Vallorta : Depuis la disparition de son fils, Elisabeth est dépressive. Léonard tient Eddy, son cadet pour responsable. Depuis le début, cette famille est au cœur de bien des drames...

Bart découvre l'identité de sa mère

A commencer par Bart. L'enfant de Flore est en réalité celui d'Anna. La sœur de Chloé est tombée enceinte à 18 ans. Il était donc inconcevable pour elle d'élever seule cet enfant. Elle a donc signé un pacte avec Flore pour que cette dernière élève le bébé comme le sien. Malheureusement pour elle, ce secret aura tenu 17 ans. Il y a quelques jours, les téléspectateurs assistaient au kidnapping d'Anna et Bart par Eddy Vallorta. La raison ? Ce dernier a toujours été secrètement amoureux de Flore. Il a donc monté un plan pour tuer Anna et vivre son histoire d'amour avec l'adjointe au Maire et Bart.

Eddy Vallorta, assassin de Lyes

Dans la foulée, les Beddiar apprennent que leur fils a été tué par... Eddy Vallorta. Le jeune homme qui souffre de problèmes mentaux reconnaît avoir fait exploser le bateau, entraînant la mort de Lyes. Sur son passage, elle croise la route d'Elisabeth Vallorta. Une fois encore, la jeune femme défend son fils. "Eddy n'est pas responsable de ses actes, ne le prenez pas comme ça", déclare-t-elle avant de présenter ses excuses et d'ajouter qu'elle aussi, elle a perdu un fils dans l'histoire. Leila s'emporte et affirme que "tous les malades ne sont pas des monstres".

Léonard Vallorta en danger

Parallèlement, Léonard est en danger. Alors qu'il parcourt les vignes du mas Vallorta, ce dernier est touché dans le dos par une balle. Il s’écroule quelques secondes plus tard. Qui pourrait se cacher derrière cet acte ? Il se pourrait bien que ce soit Elisabeth. Pour rappel, son épouse l'a menacé après avoir découvert que Léonard avait dénoncer leur propre fils à la police. Pour le moment, tout laisse à penser que Bilel Beddiar est le coupable. Karim Saeed soupçonne le père de Lyes d’avoir tenté d’assassiner son patron pour venger la mort de son fils, tué par Eddy Vallorta, le fils du maire.

Bilel a-t-il tiré sur Léonard Vallorta ?

Bilel tombe des nues quand la police l’interroge et se défend de ces accusations... La vérité éclatera tôt ou tard... Mais les Vallorta sont également au cœur d'un problème qui pourrait bien coûter la vie de Judith Delcourt... Le diagnostic de Marianne est formel : le poison qu’a ingéré sa petite fille Judith est en train de lui détruire les reins. La raison ? La jeune fille aurait été intoxiquée par un pesticide interdit en France. Pour Anna, cette bactérie proviendrait des vignes des Vallorta. La journaliste est prête à tout pour faire éclater la vérité et prouver que les Vallorta sont responsable de cette contamination qui se propage à vitesse grand V.