Demain nous appartient : Ingrid Chauvin a élu Miss Sète 2018 !

Ingrid Chauvin est sur tous les fronts. Pour les besoins du tournage de Demain nous appartient, elle a élu domicile dans la ville qui accueille la saga de TF1 depuis près d’un an : Sète. Elle a emménagé avec sa petite famille pour pouvoir profiter de son fils Tom et de son mari Thierry Peythieu (l'un des réalisateurs de la série) entre deux prises.

Il y a quelques jours, l’interprète de Chloé Delcourt a quitté le tournage du feuilleton momentanément pour présider l’élection de Miss Sète 2018. En tant que présidente du jury de la compétition, elle a dû départager plusieurs ravissantes candidates, épaulée par Camille Cerf (Miss France 2015). Pendant la soirée, les participantes ont même eu le droit à une très belle performance de Sylvia Notargiacomo, ancienne danseuse de Danse avec les stars !

À l’issue de l’élection, la comédienne de 44 ans a rendu son verdict en sacrant Margaux Marin, une jeune étudiante de 18 ans. Sur Instagram, Ingrid Chauvin a posté une photo entourée d'anciennes Miss régionales et dauphines. "Hier j'étais présidente du jury Miss Sète et je me suis sentie toute petite…", a-t-elle écrit avec humour sur le réseau social avant de souhaiter "un beau parcours" à la reine de beauté. Cette dernière a elle aussi partagé un souvenir de cette soirée inoubliable aux côtés de Camille Cerf.









