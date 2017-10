Demain nous appartient : Ingrid Chauvin fête son anniversaire !

Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

Depuis cet été, Ingrid Chauvin fait un peu partie de votre quotidien. Au casting de la nouvelle série quotidienne de TF1, Demain nous appartient, la comédienne fête aujourd'hui son anniversaire !

Télévision, cinéma ou encore théâtre, Ingrid Chauvin multiplie les rôles depuis ses débuts dans Salut les musclés en 1994. Dans les années 2000, elle se fait une place dans le cœur des téléspectateurs grâce à son rôle du lieutenant de police Marie Balaguère, dans la série Femmes de loi sur TF1, au côté de Natacha Amal. En 2005, la comédienne devient également l’héroïne dans la saga à succès, Dolmen.

Dans Demain nous appartient, Ingrid Chauvin campe le rôle de Chloé Delcourt, "Une quadragénaire moderne qui allie son travail, son quotidien de maman et son mari, qu’elle considère aussi comme son troisième enfant. Une mère courage qui est prête à tout pour sauver ses enfants quitte à braver les interdits," avait-elle confié dans une interview accordée à MyTF1. A ses côtés, on retrouve également Lorie Pester, Alexandre Brasseur, Charlotte Valandrey ou encore plus récemment Delphine Chanéac.

Dans l'épisode de Demain nous appartient ce soir à 19h20 sur TF1, Tom a disparu ! Découvrez les premières images :