Demain nous appartient : Ingrid Chauvin, Lorie Pester... le casting dévoilé !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1

Une nouvelle saga estivale quotidienne débarque sur TF1. Et plusieurs personnalités très connues du grand public français sont au casting…

Le casting de Demain nous appartient se précise. Cet été, TF1 vous donne rendez-vous pour une nouvelle saga inédite quotidienne qui devrait ravir les téléspectateurs. Ces derniers seront plongés dans un scénario riche en rebondissements rythmé par une mystérieuse découverte.

Quatre acteurs ont d’ores et déjà été annoncés pour intégrer le casting. Révélée dans la série télévisée « Femmes de loi », Ingrid Chauvin revient sur le petit écran avec cette saga, qui n’est pas sans rappeler sa participation à la série culte « Dolmen » en 2005. Et pour ce nouveau projet, Ingrid Chauvin sera aux côtés de Charlotte Valandrey, Alexandre Brasseur, mais aussi Lorie Pester, vue dans plusieurs téléfilms tels que « De feu et de glace », ou « Un mari de trop » diffusé sur TF1 en octobre 2010.

Les acteurs seront prochainement en tournage dans la ville de Sète, dans le sud de la France. L’histoire : Après une collision entre deux bateaux, une violence explosion survient dans la baie de Sète. Une mère est donc à la recherche de son fils, présent sur l’une des deux embarcations. En parallèle de son enquête, le corps d’une femme est aussi retrouvé sur la plage, celui de sa sœur, qu’elle n’a pas revue depuis quinze ans.

En attendant de retrouver cette saga estivale, TF1 vous donne rendez-vous dès ce soir pour Munch !