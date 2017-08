Demain nous appartient - Judith fait une crise, mais de quoi souffre-t-elle ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Mais de quoi souffre Judith, la fille de Chloé et Alex ? Alors qu’elle devait célébrer son anniversaire, la jolie blonde a été prise de violents maux de ventre devant son frère, Maxime, complètement désemparé. Transportée à l’hôpital, Judith a été soignée en urgence. Mais les médecins ne savent pas vraiment de quoi la jeune femme souffre. En effet, si elle présente des symptômes inquiétants comme des étourdissements et une certaine faiblesse, ses résultats sanguins sont normaux. D’autres examens devraient aider déterminer les causes de ce malaise. Selon un premier bilan, Marianne, la grand-mère de Judith et également médecin se veut rassurante et pense tout de suite à une intoxication alimentaire.

Judith semble être victime d’une pathologie bien plus grave qu’une simple intoxication alimentaire. A l’issue de l’épisode diffusé ce vendredi 18 août, la jeune femme fait une autre crise, plus violente cette fois-ci. Alors que Leila lui donne ses médicaments, le cœur de Judith ralentie dangereusement. La jeune femme perd conscience. Les médecins sont même contraints d'utiliser un défibrillateur cardiaque pour la réanimer. Va-t-elle survivre à cette mystérieuse maladie ? Comment Chloé et Alex vont-ils réagir face à cette nouvelle épreuve ? Réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1.