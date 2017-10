Demain nous appartient : l'équipe de tournage souhaite son anniversaire à Ingrid Chauvin

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Hier, la belle Ingrid Chauvin fêtait ses 44 ans. Pour l'occasion, toute l'équipe de Demain nous appartient a tenu à lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Mais pas que ! Afin de lui démontrer toute l'affection qu'ils lui portent, ils lui ont offert un magnifique bouquet, ainsi qu'un énorme gâteau aux fruits, qu'ils se sont partagés dans la bonne humeur. Des petites attentions qu'Ingrid a postées sur les réseaux sociaux accompagnées d'une légende qui en dit long sur l'ambiance qui règne sur le tournage : " Merci à toutes et à tous pour vos messages d'anniversaire , merci à toute l'équipe de @dna, nos producteurs pour les fleurs et ce sublime gâteau. Touchée en plein ❤️"



Une forte cohésion d'équipe

Les liens entre les acteurs et les techniciens n'apparaît pas clairement, mais il transpire à l'écran et l'équipe de Demain nous appartient, très soudée, en est la preuve. Entre deux prises, aux côtés de Lorie Pester, Charlotte Valandrey et Alexandre Basseur, l'atmosphère est détendue et la série n'en est que meilleure !





#merci à toutes et à tous pour vos messages d Anniversaire , merci à toute l Equipe de @dna, nos producteurs pour les fleurs et ce sublime gâteau . Touchée en plein ❤️ A post shared by Ingridchauvinofficiel (@ingrid_chauvin_officiel) on Oct 3, 2017 at 6:17am PDT





De la bombe l équipe de @dna !!! Vous êtes des amours 😉😘❤️💋💝 #bonheur #mercis #merci #merci A post shared by Ingridchauvinofficiel (@ingrid_chauvin_officiel) on Oct 3, 2017 at 6:50am PDT

Ce soir dans l'épisode 58 de Demain nous appartient, Joachim veut retrouver son fils :