Demain nous appartient : Linda Hardy arrive dans la série le…

Par P.H.

Avis à tous ceux qui attendent avec impatience l’arrivée de Linda Hardy dans "Demain nous appartient". On sait enfin quand sera diffusé le premier épisode avec la comédienne et ancienne Miss France !

Save the date ! Plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir, dans Demain nous appartient, la nouvelle prof de sport du lycée incarnée par Linda Hardy. C’est le mercredi 9 mai 2018 à 19h20 que sera diffusé l’épisode marquant l’arrivée de la comédienne, et Miss France 1992, dans la série quotidienne de TF1. La jolie brune incarne Clémentine Doucet, une ancienne sportive de haut niveau qui est devenue prof de sport. L’un de ses défis principaux consistera à motiver ses élèves pour qui les cours d’EPS ne sont qu’une grande récréation. Mais tout ne va pas se passer comme prévu pour la nouvelle venue au lycée Paul Valéry. Elle va en effet se rapprocher dangereusement d’un de ses élèves, ce qui va la plonger dans une situation qu’elle risque de ne plus maîtriser !



Linda Hardy n’est pas la seule recrue à rejoindre les rangs de Demain nous appartient. Le 23 avril prochain, la série rassemblant Ingrid Chauvin, Lorie Pester, Charlotte Valandrey et Alexandre Brasseur accueillera Mimie Mathy. La comédienne, qui joue sur le petit écran la célèbre Joséphine, ange gardien, viendra rejoindre l’équipepour le 200ème épisode de DNA. Elle incarnera Pénélope, la tante extravagante de Lorie Pester, alias Lucie. Un personnage qui mène une vie très écolo et qui connaît quelques tensions dans sa vie sentimentale. Le 1er mai, c’est un deuxième nouveau visage qui fera son apparition dans Demain nous appartient. Le chanteur québécois Lenni-Kim, deuxième de la dernière saison de Danse avec les stars, débarqueradans le rôle du correspondant canadien de Dylan Moreno (Joaquim Fossi).

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Découvrez ci-dessous les premières images de l'épisode diffusé ce mardi sur TF1 :