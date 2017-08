Demain nous appartient - Martin meurt, Victoire ouvre les yeux... Les 3 infos à retenir de l'épisode 21

Ecrit pour TF1 |

Le drame pour Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) ! Depuis sa visite au mas Vallorta, Chloé n’a plus aucune nouvelle de Martin Constant. Que lui est-il arrivé là-bas ? Elle décide de s’y rendre et de confronter Eddy Vallorta. Karim Saeed et Lucie Salducci (alias Lorie Pester) arrivent à la même conclusion en découvrant que le téléphone de Martin a borné pour la dernière fois au mas de la famille la plus puissante de Sète. Et c’est bien dans le hangar des Vallorta que les policiers découvrent le corps de Martin sous les yeux dévastés de Chloé. Loin de se douter du drame qui se noue chez lui, Léonard révèle à sa femme Elisabeth le lien secret qui lie leur petit-fils Bart à Anna Delcourt.

Victoire Lazzari (Solène Hébert) tombe de haut ! La jeune interne est intriguée. Comment se fait-il que Bastien ait reçu un mail de sa part alors qu’elle est certaine de ne pas l’avoir envoyé ? Bastien se doute de la réponse mais souhaite que Victoire la découvre d’elle-même : Qui a accès à son ordinateur ? Victoire fait un test en laissant délibérément son ordinateur ouvert et ne peut plus nier l’évidence : C’est bien Franck qui répond à sa place et efface ensuite les traces de son passage.

Betty Moreno (Lou Jean) en route vers la gloire ! Les parents de Betty ont accepté de rencontrer Lorène, l’agent qui a repéré la jeune fille et souhaite lui faire signer un contrat. Sylvain n’est pas pour : quelle est cette vie dont Betty rêve ? Pas une vie pour eux ! Mais devant la détermination de sa fille, il finit par accepter qu’elle prenne des cours de chant et lui laisse sa chance de percer dans le milieu.

