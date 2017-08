Demain nous appartient - Martin va-t-il s'en sortir ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les événements deviennent de plus en plus intenses et compliquées dans la saga Demain nous appartient. Alors que Martin, incarné par Franck Monsigny, décide d’aller chercher des indices au mas Vallorta, le militaire tombe nez à nez avec Eddy, l’un des fils du clan. Et les choses s’enveniment entre eux. Martin a en effet mis la main sur de précieux indices pour incriminer Eddy : c’est bien lui qui a actionné la bombe faisant ainsi deux morts, Thierry Robert et Lyès Beddiar. Pourquoi ? Pour se protéger : « des gens comme vous, des fouineurs, des gens qui sont incapables de laisser le passé tranquille », lance Eddy avant de finalement tirer à bout portant.

En parallèle, Martin reçoit un message vocal de Chloé Delcourt, jouée par Ingrid Chauvin. Après avoir discuté avec sa sœur, la belle souhaite finalement redonner une chance à son couple. Très inquiète à l’idée de le laisser partir au Mali, Chloé espère le retrouver sain et sauf après sa mission : « Je crois que je suis tombée amoureuse de toi ». Mais l’héroïne ne sait pas encore que son amoureux est gravement blessé. Peut-être mort. En tout cas, comme en témoigne la bande annonce ci-dessous, Karim et Lucie seront sur la piste pour le retrouver. Sera-t-il encore en vie ? Pour le savoir, rendez-vous dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1.

Martin est-il mort ? Réponse lundi !