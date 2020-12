Demain nous appartient : La neige s’invite sur le tournage

Alors que le tournage de Demain nous appartient continue à Sète, la neige perturbe le tournage.

A moins que vous soyez en vacances en dehors de l’hexagone, il ne vous aura pas échappé que la France traversait actuellement un épisode climatique particulièrement froid. On a même vu de la neige tomber à Nice. A Sète où se déroule actuellement le tournage de Demain nous appartient, c’est le même constat. Cette jolie ville portuaire située dans l’Hérault n’a, en effet, pas été épargnée par cette vague de froid au point de perturber quelque peu le tournage du feuilleton...

En effet, la neige a complètement envahi certains décors. C’est le cas notamment de la maison des Delcourt, comme le prouvent des photos publiées sur le compte officiel de la série de TF1. Sur ces clichés, on découvre la véranda, la terrasse et le jardin recouverts d’un épais manteau blanc. "La maison des #Delcourt métamorphosée ! La neige a envahi Sète et sa région... Bon courage aux équipes pour un tournage qui s’annonce compliqué", peut-on ainsi lire sur le tweet.

Un tournage qui risque en effet d’être compliqué puisque, comme le précise Ingrid Chauvin (Chloé Delcourt dans Demain nous appartient) qui a également publié le même genre de photos sur son compte Instagram, les comédiens sont actuellement censés tourner des scènes qui se déroulent au printemps… "Alors que nous jouons le printemps il neige à Sète !", a-t-elle ainsi précisé sans oublier d’ajouter un smiley, preuve qu’elle prend ce petit contretemps avec le sourire.

