Demain nous appartient : Patrick Fiori arrive très bientôt à Sète pour la Fête de la Musique !

Surprise ! Patrick Fiori s’invite au casting de "Demain nous appartient" le temps de quelques épisodes. Le chanteur a rejoint le tournage de la saga à Sète et jouera son propre rôle à l’occasion de la Fête de la Musique.

Patrick Fiori a posé ses valises à Sète pour quelques semaines. Le chanteur marseillaise a accepté de faire une apparition dans Demain nous appartient pour la Fête de la Musique. S’il a déjà commencé à tourner quelques scènes avec le casting original de la fiction, il faudra patienter encore un peu pour voir ses premiers pas à l’écran. Et pour cause, les épisodes en question seront diffusés aux alentours du 21 juin prochain.

Mais comment va-t-il intégrer l’intrigue ? Le coach de The Voice Kids ne se glissera pas dans la peau d’un nouveau personnage mais jouera… Son propre rôle ! Il donnera donc la réplique à l’héroïne de la série – Ingrid Chauvin – mais aussi à Lorie Pester (Lucie), Lenni-Kim (qui campe Zac, le correspondant québécois de Jessica) ou encore Mimie Mathy (l’inimitable tante Pénélope). Il sera mêlé à une affaire autour des Moreno et de Betty, jouée par Lou, la talentueuse finaliste de The Voice Kids 3.

