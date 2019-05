Demain nous appartient - "Le piège" : Le prime événement à découvrir lundi 10 juin à 21h sur TF1

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

LE PIÈGE

Ce devait être une simple randonnée. Une balade de quelques heures dans le spectaculaire Cirque de Mourèze pour Chloé, Anna et Mathieu, son collègue au sourire ravageur, ainsi que Rose, qui, totalement sous le charme du jeune homme, s’est invitée sans préavis. Mais leur excursion vire soudainement au cauchemar lorsqu’une inconnue surgit et braque le groupe. Très vite, le docteur Marianne Delcourt est contacté. Pour sauver ses filles, elle devra commettre l’irréparable sur un de ses patients, sans avertir ni sa famille ni la police. Minutieusement préméditée, cette prise d’otages va révéler les sentiments, les aspirations, les rivalités et les rancœurs les plus enfouis du clan Delcourt et de leur entourage.

AU CASTING

Avec Ingrid CHAUVIN (CHLOE), Alexandre BRASSEUR (ALEX), Lorie PESTER (LUCIE), Maud BAECKER (ANNA), Samy GHARBI (KARIM), Vanessa DEMOUY (ROSE), Clément REMIENS (MAXIME), Luce MOUCHEL (MARIANNE), Romane PORTAIL (CLARA), Raphaël KAHN (MATHIEU), Farouk BERMOUGA (VICTOR), Franck MONSIGNY (MARTIN), Pierre DENY (RENAUD), Rani BHEEMUCK (LOU), Grégoire CHAMPION (TIMOTHEE), Sahelle DE FIGUEIREDO (NOOR)

