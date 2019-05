Demain nous appartient - Secrets de tournage : Qui sont Antoine et Augustin, les deux bébés qui jouent César ?

Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

C'est sur son compte Instagram que Vanessa Demouy, l'interprète de Rose, vient de dévoiler un secret de tournage de Demain nous appartient. Il n'y a pas un bébé César mais bien deux !



Antoine et Augustin, les jumeaux sétois



A bientôt 7 mois, Antoine et Augustin sont déjà des stars du petit écran. Ils campent le rôle de César, le fils de Margot, la jeune lycéenne qui a fait un déni de grossesse. Malgré des débuts difficiles, Margot prend maintenant son rôle de maman très à cœur et peut compter sur le soutien inconditionnel de Chloé et Alex. Mais depuis l'arrivée de ses grands-parents paternels à Sète, César est l'objet de toutes les convoitises. Que d'aventures à vivre pour un seul petit garçon ! C'est pourquoi Antoine et Augustin se partagent les biberons et câlins de César.



La disparition inquiétante de César



Dans Demain nous appartient, César est toujours porté disparu. Rose a avoué avoir tué le petit garçon et jeté son corps dans l'étang mais son état psychiatrique laisse perplexe. D'autant plus qu'Anna a un comportement suspect aux yeux de Karim... Serait-elle la vraie coupable ? Quoi qu'il en soit, si l'espoir de le retrouver vivant est mince, Margot veut croire que son bébé est toujours en vie quelque part. Dans l'épisode de ce soir, elle reçoit une lettre anonyme : "Ne perds pas espoir, ton bébé est vivant !" Qui a bien pu écrire ce message ? César est-il encore vivant ?



Demain nous appartient, Du Lundi au Vendredi, 19h20 sur TF1